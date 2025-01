Quem são as vítimas de acidente com helicóptero em São Paulo

O casal que morreu em um acidente de helicóptero em São Paulo foi identificado como Juliana Alves Feldman e André Feldman. Os dois eram moradores de Americana (SP) e estavam a caminho da cidade no momento do acidente.

Quem eram as vítimas de acidente aéreo em SP

Juliana Alves Feldman. Nas redes sociais, Juliana se apresentava como empresária. Ela estudou economia na FAAP e trabalhou como gerente comercial em uma empresa entre 2003 e 2008, quando resolveu empreender. Ela não dava detalhes sobre sua vida pessoal nas raras publicações que fazia.

André Feldman. André era CEO da empresa Big Brazil International Games, da área de apostas esportivas, poker e loteria. Ele tinha costume de dar entrevistas falando sobre o avanço na legalização

Aeronave que caiu estava em nome de empresa da qual André era sócio. O helicóptero era da C & F Administração de Aeronaves LTDA e não tinha autorização para táxi aéreo, segundo matrícula no Registro Aeronáutico Brasileiro.

Piloto que sobreviveu ajudou filha do casal após queda de aeronave. A policiais militares, Edenilson de Oliveira Costa contou que conseguiu deixar o helicóptero com a criança e que os dois buscaram socorro, mas não conseguiram deixar o local.

Os dois só foram resgatados pela manhã, quando as equipes conseguiram iniciar as buscas. Segundo publicações nas redes sociais, Edenilson mora em Sumaré (SP) e tem esposa e duas filhas.

Estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento, mas os dois foram resgatados conscientes. O UOL contatou familiares de Edenilson e aguarda retorno sobre o assunto.

Prefeito de Americana lamenta mortes. Em publicação nas redes sociais, Chico Sardelli (PL), lamentou o ocorrido. "Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade", afirmou.

Avião caiu com quatro pessoas a bordo

Quatro pessoas estavam na aeronave de modelo EC130 B4 e matrícula PRWVT, que saiu do Aeroporto do Campo de Marte em sentido à cidade de Americana. A informação é da Defesa Civil de São Paulo.

Piloto e uma passageira de 12 anos de foram retirados separadamente da área de mata com vida. Eles foram levados ao Hospital das Clínicas após o resgate, segundo a PMESP. O hospital não divulga informações sobre estado de saúde de seus pacientes.

Outros dois passageiros adultos, que seriam pais da menina, morreram na aeronave. A informação foi dada pela Defesa Civil de São Paulo. As vítimas não tiveram identidades divulgadas.

Fabricado em 2001, helicóptero pertencia à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA. Ele não tinha autorização para táxi aéreo, mas tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo o Registro Aéreo Brasileiro.

Chamado para os bombeiros aconteceu às 23h28, após sinal de GPS do helicóptero ser perdido, e chovia forte em São Paulo no momento do acidente. O socorro só foi feito pela manhã, quando houve visibilidade para fazer buscas.Não há informações sobre o que causou a queda do helicóptero até o momento.

Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investiga o caso. O órgão afirmou, em nota, que enviou uma aeronave para a missão de resgate das vítimas e que realiza a coleta de informações no local.