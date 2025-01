UE e México firmam novo acordo comercial às vésperas da posse de Trump

Nova York, 17 - A União Europeia e o México asseguraram um novo acordo comercial, nesta sexta-feira, antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que ameaçou ambas as regiões com tarifas pesadas sobre as exportações na próxima semana. O acordo, que ainda precisa de ser aprovado pelos governos de ambos os lados, permitiria ao México eliminar as elevadas tarifas que impõe aos produtos da UE, como o queijo e o vinho. O acordo visa aumentar as exportações europeias em áreas-chave como os serviços financeiros e o comércio eletrônico, reforçar a cadeia de abastecimento de matérias-primas essenciais e incentivar o investimento da UE no México. Também dará às empresas da UE acesso a contratos governamentais mexicanos e vice-versa. "A UE e o México já são parceiros de confiança. Agora, queremos aprofundar ainda mais a nossa cooperação, beneficiando fortemente a nossa população e economias", disse Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, nesta sexta-feira. Ela acrescentou que os exportadores, como os agricultores e as empresas alimentícias, beneficiarão de novas oportunidades de negócios ao abrigo do acordo. "Este acordo histórico prova que o comércio aberto e baseado em regras pode contribuir para a nossa prosperidade e segurança econômica, bem como para a ação climática e o desenvolvimento sustentável", afirmou. O México é o segundo maior parceiro comercial da UE na América Latina, afirmou a comissão, observando que o comércio de bens entre a UE e o México atingiu 82 bilhões de euros (US$ 84,39 bilhões) em 2023. Ambas as regiões estão a atualizando um acordo comercial anterior de 2000. Uma vasta gama de mercadorias ficará isenta de impostos ao abrigo do novo acordo, principalmente nos setores agrícola e alimentício. O acordo também contém disposições para salvaguardar as indicações geográficas, uma proteção legal concedida a produtos como o presunto de Parma e o champanhe. Fonte: Dow Jones Newswires