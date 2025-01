UE e México encerram negociações a três dias da posse de Trump

A União Europeia e o México concluíram as longas negociações para modernizar seu acordo global bilateral, encerrando as discussões a apenas três dias da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Trump já ameaçou mexicanos e europeus com a imposição de tarifas, e o gesto desta sexta-feira (17) envia uma mensagem forte de união.

Em um extenso comunicado, a Comissão Europeia, braço executivo da UE, destacou que o acordo estabelece "um marco ambicioso e moderno para aprofundar e ampliar o diálogo político, a cooperação e as relações econômicas entre a UE e o México".

O acordo global original entre a UE e o México entrou em vigor no ano 2000. Em 2016, as duas partes iniciaram as complexas negociações para modernizar os documentos.

O capítulo comercial desse acordo havia alcançado um "acordo de princípio" em 2018.

Segundo o comunicado desta sexta-feira, o entendimento impulsionará oportunidades econômicas para ambas as partes, "incluindo o potencial de crescimento das exportações agroalimentares da UE para o México".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou no comunicado que busca "aprofundar ainda mais nossa cooperação, beneficiando enormemente nossos povos e economias".

"Os exportadores da UE terão novas oportunidades comerciais, incluindo nossos agricultores e empresas agroalimentares", indicou.

"Espero trabalhar com a presidente [Claudia] Sheinbaum para cumprir a promessa deste acordo", acrescentou.

O comércio entre a UE e o México em 2023 alcançou 84 bilhões de dólares (R$ 509 bilhões na cotação atual).

- Uma "nova era" -

De acordo com a UE, a parte comercial do acordo oferecerá às empresas europeias acesso a contratos públicos do governo mexicano em condições de igualdade com as empresas locais.

No comunicado da UE, o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, afirmou que o acordo "derrubará barreiras comerciais e impulsionará o investimento, apoiando a criação de empregos e a prosperidade em ambas as partes".

Segundo a UE, o acordo permitirá eliminar tarifas de até 100% sobre produtos europeus, como queijo, aves, carne de porco, massas, maçãs, geleias, chocolate e vinho.

Ao mesmo tempo, permitirá ampliar a proteção dos produtos icônicos e tradicionais europeus, por meio das normas de origem.

Por sua vez, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, afirmou que "entramos em uma nova era em nossa parceria estratégica com o México".

O comissário europeu de Agricultura, Christophe Hansen, destacou que os produtores europeus de alimentos e bebidas "já exportam produtos no valor de mais de 2 bilhões de euros para o México".

Este acordo modernizado, acrescentou, "abrirá e garantirá cotas de mercado e oportunidades ainda maiores".

O anúncio também foi bem recebido no Parlamento Europeu.

O alemão Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio Internacional, destacou que o anúncio era "um sinal positivo em uma época de crescente protecionismo e ameaças ao sistema internacional de comércio".

O Parlamento Europeu, garantiu o legislador, está "pronto para analisar cuidadosamente as novas disposições e avançar rapidamente no processo de ratificação. Não há tempo a perder".

O novo texto será agora submetido a uma revisão legal e técnica para dar início ao complexo processo de ratificação.

ahg/meb/am

© Agence France-Presse