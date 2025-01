Trump prepara ofensiva agressiva contra imigração nas primeiras horas de governo, diz CNN

(Reuters) - A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está finalizando uma lista agressiva de decretos sobre imigração que devem ser emitidos horas depois de sua posse, informou a CNN na sexta-feira, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto.

As medidas incluem varreduras no Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA nas principais áreas metropolitanas, o envio de mais recursos do Pentágono para a fronteira sul e a imposição de restrições adicionais sobre quem é elegível para entrar no país, segundo a reportagem.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)