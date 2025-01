Trump é o salvador? Ucranianos questionam poder do presidente para acabar com guerra

Por Dan Peleschuk e Max Hunder

DNIPRO, Ucrânia (Reuters) - "Por que todos estão depositando suas esperanças em Trump?"

Liudmyla Parybus não está esperando que o novo presidente dos Estados Unidos acabe com a guerra na Ucrânia.

"Eu não coloco nenhuma esperança nele", disse a estudante de 20 anos à Reuters no centro da cidade de Kiev. "No final, depende de nós."

Seu senso de ceticismo é compartilhado por muitos ucranianos que têm pouca fé nas promessas de Donald Trump de chegar rapidamente a um acordo de paz depois que ele entrar na Casa Branca na segunda-feira.

"Nosso destino está em nossas próprias mãos", afirmou Marharyta Deputat, uma gerente de vendas de 29 anos. "Não podemos confiar em mais ninguém."

Hanna Horbachova, de 55 anos, não aposta o futuro de sua família em um fim negociado para o conflito, que já dura quase três anos desde a invasão em grande escala da Rússia.

A proprietária de uma próspera padaria foi forçada a fugir de sua casa na região de Donetsk há uma década, depois que os combates eclodiram entre o governo ucraniano e as milícias apoiadas pela Rússia no leste da Ucrânia, e dois acordos de paz intermediados internacionalmente entraram em colapso.

Ela não descarta a possibilidade de abandonar sua nova casa em Dnipro se o grande exército russo de Vladimir Putin continuar a se aproximar da cidade no sudeste do país.

"Ele não vai parar na região de Donetsk, Zaporizhzhia ou Dniptopetrovsk", disse ela à Reuters em meio ao estalar da fritura em sua padaria. "Ele irá mais longe."

Embora cética quanto às chances de um acordo, ela acredita que o novo presidente norte-americano tem uma grande chance de se tornar um ícone da paz global se cumprir suas promessas.

"Trump tem a oportunidade de entrar para a história como o salvador de uma grande nação", disse Horbachova.

Nem todos descartam a perspectiva de Trump ajudar a acelerar um cessar-fogo; após sua eleição, mais de um terço dos ucranianos acredita que a guerra terminará até o final de 2025, de acordo com uma pesquisa com cerca de 1.100 pessoas realizada pela empresa de pesquisa Gradus Research em dezembro, em comparação com cerca de um quarto seis meses antes.

Essa pesquisa apontou que 31% dos entrevistados preveem que a guerra continue "por anos" e outros 31% disseram que é difícil dizer.

Oleksandr Merezhko, chefe do comitê de relações exteriores do Parlamento ucraniano, também afirmou que Trump poderia consolidar seu legado trazendo paz e segurança para a Ucrânia.

"A Ucrânia precisa se tornar uma história de sucesso para Trump", disse Merezhko à Reuters. "Ele pode entrar para a história como um vencedor."

No entanto, as posições de negociação dos dois lados em conflito continuam muito distantes. Os assessores de Trump agora admitem que a guerra da Ucrânia levará meses ou até mais tempo para ser resolvida, o que representa um forte choque de realidade em relação à sua maior promessa de política externa de fechar um acordo de paz em seu primeiro dia no cargo.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tem insistido muito em um convite para a Otan como a melhor maneira de impedir uma futura agressão russa; ele e outras autoridades temem que qualquer acordo que não seja uma aliança rígida de Washington permita que o Kremlin aguarde e, eventualmente, contra-ataque.

"Eles desenvolverão suas capacidades militares para voltar", disse Oleksii Reznikov, ex-ministro da Defesa e negociador de paz com a Rússia, à Reuters. "Eles vão querer continuar o que começaram em 2014 e continuaram em 2022."

Embora Putin tenha dito que está aberto a discutir um acordo de cessar-fogo com Trump, ele descarta fazer quaisquer concessões territoriais importantes e insiste que Kiev abandone as ambições de se juntar à Otan, disseram cinco fontes à Reuters em novembro.