Stournaras diz que afrouxamento monetário do BCE deve continuar

ATENAS (Reuters) - O Banco Central Europeu deve continuar com seu afrouxamento monetário e realizar uma série de cortes na taxa de juros nos próximos meses, uma vez que uma possível abordagem protecionista por parte dos Estados Unidos pode prejudicar o crescimento da zona do euro, disse o membro do banco Yannis Stournaras na quinta-feira.

Qualquer pressão adicional sobre o comércio mundial, decorrente de novas medidas protecionistas impostas pelos EUA e outros países, pode afetar o crescimento da zona do euro, levando a uma inflação abaixo da meta do BCE, disse Stournaras em um evento em Atenas.

"Por essas razões, o afrouxamento da política monetária deve continuar com uma série de cortes na taxa de juros nas próximas reuniões do Conselho do BCE", disse ele.

Mas ele advertiu que os cortes devem ser graduais e baseados em evidências.

(Por Angeliki Koutantou)