STF reitera negativa a Bolsonaro para ir a posse de Trump

O Supremo Tribunal Federal (STF) reiterou, nesta sexta-feira (17), sua decisão de não autorizar a saída do país de Jair Bolsonaro (PL) para assistir à posse de Donald Trump à Presidência americana, em Washington, ao responder a um recurso da defesa do ex-presidente.

Bolsonaro (2019-2022) é alvo de uma investigação penal por suposta participação em um plano golpista com vistas a impedir que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltasse ao poder, em janeiro de 2023.

Por este caso, Bolsonato teve seu passaporte confiscado e está proibido de sair do país desde fevereiro passado.

O pedido para ter de volta temporariamente o documento para viajar para a posse de Trump foi negado na quinta-feira por "possibilidade de tentativa de evasão".

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, optou por manter a negativa, nesta sexta-feira, depois que os advogados do ex-presidente apresentaram um recurso de apelação, segundo o documento judicial sobre a decisão.

Moraes disse na quinta-feira que Bolsonaro defendeu publicamente "a fuga do país e o asilo no exterior" de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando centenas de bolsonaristas vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Fervoroso admirador de Trump, o ex-presidente havia dito se sentir entusiasmado, como "uma criança" com o convite do republicano, e qualificou a resposta de Moraes como "uma grave decepção", em mensagem postada no X na quinta-feira.

Segundo Bolsonaro, o ministro busca "neutralizá-lo" como adversário político nos tribunais.

O ultradireitista de 69 anos enfrenta várias investigações penais.

A Procuradoria-Geral da República deve decidir em breve se o denuncia pelos crimes de "abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa".

Bolsonaro se declara inocente e diz ser "perseguido".

