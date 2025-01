Risco de hepatite: por que não podemos comer frango cru como Gracy no BBB

Gracyanne Barbosa comeu frango cru horas antes da primeira prova do líder do BBB 25, na noite desta quinta-feira (16), mesmo tendo sido alertada pela irmã que o alimento ainda não estava em condições de ser ingerido. "Eu tô com muita fome. Eu sei que tá meio cru", justificou a influenciadora.

Quais os perigos

O consumo de carnes cruas provenientes de fontes não seguras pode causar doenças graves. Os quadros mais comuns são causados pelos seguintes patógenos:

Bactérias do gênero Salmonella: causam infecção alimentar e as pessoas infectadas apresentam sintomas como diarreia, febre, náuseas e distensão abdominal;

Bactéria Escherichia coli: provoca sintomas como febre, diarreia, dor abdominal;

Protozoário Toxoplasma sp: pode causar toxoplasmose, doença que, na forma grave, provoca febre, aumento dos gânglios corporais, comprometimento visual, cerebral e em outros órgãos;

Parasita Taenia sp: pode ocasionar verminose intestinal, doenças musculares ou cerebrais.

O risco de consumo de frango cru não se restringe a esses patógenos. A carne também pode ser contaminada por diversos vírus, como das hepatites A e E.

Isso não significa que o animal não era saudável para o abate. A contaminação pode acontecer durante o transporte, preparo, manipulação e armazenamento dos produtos.

Algumas pessoas são mais vulneráveis a contaminações por consumo de carne crua. Gestantes, crianças, idosos, portadores de doenças autoimunes e do vírus HIV e transplantados de órgãos como coração, rim e pulmão estão nesta lista.

A segurança vem do bom cozimento. Para garantir que a comida está livre de qualquer microrganismo que pode causar doenças, é necessário que a carne seja cozida acima dos 100ºC.

O calor também é importante para garantir a segurança alimentar quando a comida é reaquecida. Especialistas dizem que, além de manter a refrigeração, é preciso aquecê-la acima dos 65ºC antes de ingerir o alimento novamente.

*Com informações de reportagem de janeiro de 2017 e outubro de 2022