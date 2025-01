Putin e presidente do Irã aprofundam os laços de defesa com pacto de 20 anos

Por Vladimir Soldatkin e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e do Irã, Masoud Pezeshkian, aprofundaram os laços militares entre seus países nesta sexta-feira, assinando uma parceria estratégica de 20 anos que deve preocupar o Ocidente.

Segundo o acordo, Rússia e Irã aumentarão a cooperação em diversas áreas, incluindo seus serviços de segurança, exercícios militares, visitas a portos de navios de guerra e treinamento conjunto de oficiais.

Nenhum dos dois permitirá que seu território seja usado para qualquer ação que ameace o outro e não fornecerá ajuda a um agressor que ataque qualquer uma das nações, de acordo com o texto, que também afirma que eles trabalharão juntos para combater ameaças militares.

Mas não incluiu uma cláusula de defesa mútua do tipo incluída em um tratado entre a Rússia e a Coreia do Norte -- o Ocidente diz ter visto tropas norte-coreanas serem enviadas para lutar na Ucrânia, algo que Moscou não confirmou nem negou.

Tampouco houve menção específica à transferência de armas, um tópico de particular preocupação para os EUA e seus aliados, embora os dois lados tenham dito que desenvolveriam "cooperação técnico-militar".

Pezeshkian, em sua primeira visita ao Kremlin desde que ganhou a eleição presidencial em julho passado, saudou o tratado como um novo capítulo importante nas relações bilaterais, enquanto Putin disse que Moscou e Teerã compartilhavam muitas opiniões sobre assuntos internacionais.

"Esse (tratado) cria melhores condições para a cooperação bilateral em todas as áreas", disse Putin, enfatizando o lado positivo dos laços econômicos e do comércio, que, segundo ele, é realizado principalmente nas moedas dos dois países.

"Precisamos de menos burocracia e mais ações concretas. Quaisquer que sejam as dificuldades criadas por outros, seremos capazes de superá-las e seguir em frente", acrescentou Putin, referindo-se às sanções ocidentais contra os dois países.

Putin disse que a Rússia informava regularmente o Irã sobre o que estava acontecendo no conflito da Ucrânia e que eles se consultavam de perto sobre os eventos no Oriente Médio e na região do sul do Cáucaso.

Rússia e Irã foram os principais aliados militares do presidente sírio Bashar al-Assad, que fugiu para Moscou após ser derrubado no mês passado. O Ocidente também acusa o Irã de fornecer mísseis e drones para os ataques russos à Ucrânia. Moscou e Teerã afirmam que seus laços cada vez mais estreitos não são direcionados contra outros países.

Putin disse que o trabalho em um possível gasoduto para transportar gás russo para o Irã via Azerbaijão estava progredindo apesar das dificuldades. Ele acrescentou que, apesar dos atrasos na construção de novos reatores nucleares para o Irã, Moscou também estava aberta à possibilidade de assumir mais projetos nucleares.

"MUNDO MULTIPOLAR"

Pezeshkian, cujas palavras foram traduzidas pela TV estatal russa, disse que o tratado mostrava que Moscou e Teerã não precisavam dar atenção à opinião do que ele chamou de "países além do oceano".

"Os acordos que alcançamos hoje são outro estímulo para a criação de um mundo multipolar", disse ele, acrescentando que esperava que a guerra na Ucrânia pudesse ser encerrada na mesa de negociações.

"A guerra não é uma boa solução para resolver problemas e conversas seriam bem-vindas para se alcançar a paz entre a Rússia e a Ucrânia", disse Pezeshkian.

Moscou tem cultivado laços mais estreitos com o Irã e outras nações hostis aos EUA desde o início da guerra na Ucrânia. Ela já tem pactos estratégicos com a Coreia do Norte e com a aliada próxima Belarus, além de um acordo de parceria com a China.

A Rússia tem feito uso extensivo de drones iranianos durante a guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos acusaram Teerã em setembro de entregar mísseis balísticos de curto alcance à Rússia para serem usados contra a Ucrânia. Teerã nega o fornecimento de drones ou mísseis.

O Kremlin se recusa a confirmar que recebeu mísseis iranianos, mas reconhece que sua cooperação com o Irã inclui "as áreas mais sensíveis".

(Reportagem de Vladimir Soldatkin, Andrew Osborn, Dmitry Antonov; Maxim Rodionov, Mark Trevelyan, Filipp Lebedev e Darya Korsunskaya; reportagem adicional da redação de Dubai)