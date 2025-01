Presidente da Autoridade Palestina diz que está pronto para assumir "toda a responsabilidade" em Gaza

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta sexta-feira (17) que a entidade está pronta para assumir "toda a responsabilidade" em Gaza depois da guerra, em sua primeira declaração desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi anunciado.

"O governo palestino, sob as diretrizes do presidente Abbas, completou todos os preparativos para assumir toda a responsabilidade em Gaza", o que inclui o retorno dos deslocados, a prestação de serviços básicos, a gestão das passagens fronteiriças e a reconstrução do território devastado pela guerra, segundo um comunicado de seu gabinete.

