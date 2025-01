Presidente colombiano suspende negociações de paz com ELN devido a ataques que deixaram pelo menos 30 mortos

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, suspendeu nesta sexta-feira os diálogos de paz com os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) depois que o grupo matou pelo menos 30 pessoas, incluindo cinco rebeldes desmobilizados das Farc, e deslocou civis no nordeste do país.

Os crimes foram registrados na quinta-feira nos municípios de El Tarra, Convención, La Gabarra, Teorama e Tibú, no departamento do Norte de Santander, onde também foram relatados ataques do ELN contra uma facção das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que está em negociações de paz com o governo.

"O que o ELN cometeu em Catatumbo são crimes de guerra. O processo de diálogo com esse grupo está suspenso, o ELN não tem vontade de paz", escreveu Petro em sua conta no X.

A ofensiva do ELN no Norte de Santander, perto da fronteira com a Venezuela, causou o deslocamento de civis e a condenação da Organização das Nações Unidas, que pediram aos grupos armados que suspendessem as ações violentas e ao governo que protegesse a população civil.

"Começou um confronto entre o ELN e as Farc, o saldo até agora é de mais de 30 mortos, mais de 20 feridos", disse em um vídeo o governador do Norte de Santander, William Villamizar, que também denunciou o confinamento dos habitantes de várias cidades.

As vítimas eram ex-guerrilheiros das Farc que participaram do processo de paz de 2016 e estavam em processo de reintegração à sociedade, ou suas famílias, informaram as autoridades.

O departamento do Norte de Santander é uma das regiões mais conflituosas da Colômbia e, até o final de 2023, tinha mais de 43.000 hectares de folha de coca, a matéria-prima da cocaína, que é considerada estratégica para o tráfico de drogas devido à sua proximidade com a Venezuela, de onde grupos armados ilegais exportam a droga, de acordo com fontes de segurança.

Os ataques do ELN contra ex-membros das Farc e a facção desse grupo que ainda está em negociações de paz com o governo fazem parte de uma estratégia para assumir o controle da fronteira com a Venezuela, disseram fontes do governo.

A facção das Farc com presença na área anunciou que havia retirado seus combatentes para evitar confrontos, versão que foi confirmada por autoridades do Conselho de Paz da Presidência.

A decisão de Petro põe fim à sua principal proposta de paz e ao seu maior esforço para acabar com um conflito interno de seis décadas que deixou mais de 450.000 mortos, o que levará a uma intensificação das hostilidades, segundo analistas.