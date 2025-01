Posse de Trump será realizada dentro do Capitólio devido ao frio

Donald Trump disse nesta sexta-feira (17) que sua posse como presidente dos Estados Unidos, marcada para segunda-feira, será realizada no interior do Capitólio devido às temperaturas glaciais previstas.

"Há uma onda ártica varrendo o país", escreveu Trump em sua rede Truth Social. "Por isso, ordenei que o discurso de posse, além das orações e outros discursos, sejam realizados na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos", acrescentou.

Trump, 78 anos, se prepara para sua segunda posse, oito anos após a primeira.

Para segunda-feira, são previstas temperaturas abaixo de -10°C na capital federal, acompanhadas de ventos gélidos.

São "condições perigosas para as dezenas de milhares" de policiais e forças de segurança, "e até mesmo para os cavalos", bem como para as "centenas de milhares" de espectadores "que estarão ao ar livre por muitas horas", acrescentou o ex-presidente.

Para compensar, Donald Trump anunciou que a Capital One Arena, local que sediará seu comício na tarde de domingo, no centro de Washington, estará "aberto na segunda-feira para acompanhar ao vivo este acontecimento histórico". O tradicional desfile pós-posse, normalmente realizado ao longo da imensa esplanada do Mall, também será transferido para esse local.

"Me reunirei lá com o público após fazer o juramento", prometeu.

A cerimônia, transferida para o interior do Capitólio, "será uma experiência maravilhosa para todos, especialmente para os numerosos telespectadores", afirmou Trump.

sms/md/erl/arm/am

© Agence France-Presse