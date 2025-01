Plantio de soja na Argentina alcança 98,2%, diz Bolsa de Cereais

São Paulo, 17 - O plantio de soja da safra 2024/25 na Argentina alcançou 98,2% da área estimada, de 18,4 milhões de hectares, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal de progresso de safra. Na semana, houve um avanço de 1,2 ponto porcentual nos trabalhos de campo. Segundo a bolsa, a falta de chuvas afetou a condição hídrica em várias regiões de cultivo.A bolsa disse que 79% das lavouras de soja apresentavam condição entre normal e excelente, ante 92% na semana anterior.Em relação ao milho, a semeadura da safra 2024/25 atingiu 95,1% da previsão de área, de 6,6 milhões de hectares. O avanço na semana foi de 3,5 pontos porcentuais. Na comparação anual, os trabalhos estão 2,4 pontos porcentuais adiantados. A bolsa disse que o tempo quente e seco no centro-leste da área agrícola afetou a condição hídrica das lavouras. "Espera-se que as chuvas previstas para os próximos dias contribuam para reverter a situação da condição hídrica, interrompendo a deterioração das lavouras e beneficiando as regiões mais afetadas."A parcela da safra de milho em condição entre normal e excelente era de 86% na última semana, em comparação a 91% na semana anterior.No caso do trigo, a colheita foi encerrada, com rendimento médio nacional de 3.040 quilos por hectare e produção de 18,60 milhões de toneladas, disse a bolsa. O volume representa aumento de 7% ante a temporada anterior e de 6% em relação à média das últimas cinco safras.