Voa Brasil não cobra taxa de adesão; anúncio falso sobre passagens é golpe

O programa Voa Brasil não cobra taxa de adesão, como afirmam sites suspeitos indicados por postagens que circulam nas redes sociais.

O MPor (Ministério de Portos e Aeroportos) alertou que essas publicações são tentativas de golpe e que não há qualquer cobrança de valores para aderir ao programa.

O que diz o post

As postagens trazem uma imagem de uma fila de embarque de um aeroporto. Sobrepostas à fotografia, são colocadas as seguintes frases: "PASSAGENS A R$ 200" e "VOA BRASIL ANUNCIADO PELO GOVERNO. VEM QUEM TEM DIREITO EM SAIBA MAIS".

Abaixo da imagem é colocado ainda: "Passagens por Apenas R$200? Conheça o Voa Brasil! O Programa Voa Brasil está revolucionando! Ida e volta por apenas R$200".

Ao clicar sobre a imagem do anúncio, abre-se uma página parecida com a do g1. Nas falsas instruções sobre o programa, orienta-se o preenchimento de formulário de cadastro, pagamento da adesão e aguardar a confirmação por e-mail. O usuário também é direcionado a um endereço não oficial do programa.

Por que é falso

Programa não exige pagamento de taxa de adesão. "O link apresentado por esses sites é falso e induz o usuário a fornecer CPF e senha do gov.br, além de solicitar ações que não são exigidas para quem quer participar do programa, como cobrança de taxa de adesão e cadastro", disse o Ministério de Portos e Aeroportos em comunicado (aqui).

Só há um site oficial do programa: http://gov.br/voabrasil. Para acessar o programa, o interessado deve realizar login em sua conta prata ou ouro no portal gov.br, que garante a autenticação e validação como beneficiário. O Voa Brasil garante o acesso passagens de até R$ 200 o trecho a aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. "Esses beneficiários têm direito a dois bilhetes aéreos por ano", disse o ministério.

Golpes tentam roubar dados pessoais. No comunicado, o MPor observou que as publicações desinformativas utilizam o nome do programa Voa Brasil para capturar dados pessoais.

O programa Voa Brasil já teve outras tentativas de golpe. Em julho de 2024, anúncios divulgaram sites que imitavam o Voa Brasil (aqui) e, antes de ser lançado, em outubro de 2023, também ocorreram outras fraudes para obter informações e dados pessoais (aqui). Os links falsos usavam reportagens da CNN, que publicou alerta na época (aqui).

A postagem também foi verificada por Aos Fatos.

