Não é só para viagens: saiba o que são milhas e como você pode usá-las

O acúmulo e o uso de milhas são temas que, ocasionalmente, ganham destaque nas redes sociais - como no X (antigo Twitter) - onde não é raro encontrar alguém questionando: "Alguém pode me explicar o que são milhas como se eu fosse uma criança?"

Embora o assunto possa parecer complexo e repleto de regras, é importante começar pelo básico: entender o que são as milhas, avaliar se realmente valem a pena e para quais finalidades podem ser utilizadas.

Para responder a essas questões, o UOL Economia consultou especialistas na área, com o objetivo de esclarecer se os programas de milhas continuam sendo vantajosos e como aproveitar esse benefício de forma eficiente.

pessoal, preciso aprender sobre como conseguir milhas, alguem tem informação sobre como se eu fosse uma criança de 7 anos? -- Zeca Pagodinha (@PagodinhaZeca) November 29, 2024

O que é um programa de milhas?

Compreender o que é um programa de milhas é essencial para aproveitar seus benefícios. Esses programas são sistemas de fidelidade oferecidos por companhias aéreas, bancos, lojas e outros parceiros, que permitem acumular pontos, conhecidos como milhas, por meio de compras e atividades específicas. Esses pontos podem ser trocados por vantagens como passagens aéreas, upgrades de classe, hospedagens, produtos ou descontos.

Nos programas de milhas de companhias aéreas, o acúmulo ocorre por viagens e compras com parceiros. O participante acumula milhas ao viajar com a companhia ou ao realizar compras utilizando cartões de crédito vinculados ao programa.

Não há um valor fixo para cada milha; o valor depende do programa e da forma como as milhas são utilizadas. Cada programa define suas próprias regras de acúmulo e resgate, exigindo atenção para maximizar os benefícios. Imagem: Divulgação

Parcerias ampliam as opções de acúmulo e uso das milhas. Além de voos, as milhas podem ser acumuladas e resgatadas em estabelecimentos parceiros, como hotéis, lojas e serviços, aumentando as possibilidades de uso.

Programas de milhas são regidos por auditorias internas e fazem parte das estratégias comerciais das empresas. Quando surgem problemas, o consumidor pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, mas a ausência de padronização dificulta a resolução de conflitos.

Mauricio Werner, professor de Turismo da FGV

O número de milhas necessário para resgatar passagens varia conforme diversos fatores. Segundo Felipe Araujo, criador de conteúdo sobre milhas aéreas, as empresas calculam o valor das milhas com base em critérios como demanda, sazonalidade e ocupação dos voos.

Acumular milhas ainda vale a pena?

Sim, vale a pena participar de programas de milhas, desde que bem planejado. Existem diversos programas disponíveis, e é importante analisar qual deles se ajusta melhor ao seu perfil e hábitos de consumo.

Estudo constante é indispensável para aproveitar os programas de milhas. Assim como em qualquer investimento, é necessário conhecer as regras e estratégias para que o consumidor não acabe prejudicado por programas que não sejam vantajosos. Segundo Felipe Araujo, especialista no assunto, "quem acompanha o mercado, aprende sobre promoções, estratégias de acúmulo e resgate eficiente de milhas, consegue obter vantagens significativas."

Programas de milhas são mais vantajosos para quem viaja ou usa cartão de crédito com frequência. Especialistas destacam que, embora não haja um perfil rígido para participar, pessoas que viajam frequentemente costumam obter maiores benefícios. Além disso, quem utiliza o cartão de crédito regularmente e tem controle financeiro aproveita melhor os programas, já que atrasos nos pagamentos podem impedir a conversão de valores em milhas.

O destino escolhido pode impactar a quantidade de milhas necessárias Imagem: william87/Getty Images/iStockphoto

Como, então, fazer o melhor uso das milhas

Escolha o programa de milhas com cuidado e leia os contratos atentamente. Antes de começar a acumular milhas, é fundamental entender as regras de cada programa, inclusive as cláusulas menos evidentes. Segundo Maurício Werner, professor da FGV, "embora haja bastante material na internet, geralmente as vantagens são destacadas em detrimento das desvantagens, para estimular o consumo."

A data da viagem influencia no custo das milhas. Em períodos de alta demanda, como férias e feriados, o preço das passagens em milhas tende a ser maior. Planejar viagens em épocas de menor procura pode resultar em um uso mais eficiente das suas milhas.

A tarifa Award é uma oportunidade valiosa para resgate de milhas. Parcerias entre companhias aéreas permitem que os clientes resgatem passagens em voos operados por empresas parceiras por meio da tarifa Award. Essa modalidade pode ser especialmente vantajosa para quem deseja voar em classe executiva, pois as tarifas geralmente são mais acessíveis.

Assim como no orçamento financeiro ou nos investimentos, é essencial gerenciar as milhas de forma estratégica. Imagem: fizkes/iStock

Faça os cálculos antes de gastar suas milhas. Avalie se o resgate compensa para passagens, hospedagem, aluguel de carro ou produtos como eletrônicos. "Se o valor obtido no resgate for maior que o custo médio de aquisição das suas milhas, a troca pode ser vantajosa", diz Felipe Araújo.

Evite endividar-se para acumular milhas. É mais seguro e eficiente acumular milhas de forma orgânica, aproveitando compras que você já faria normalmente, utilizando cartões de crédito que oferecem programas de fidelidade.

Para evitar o endividamento ao acumular milhas, é essencial entender que milhas funcionam como uma espécie de moeda virtual para as companhias aéreas e bancos, e, assim como o dinheiro, devem ser gerenciadas com responsabilidade.

Felipe Araujo, criador de conteúdo sobre milhas aéreas

Não deixe suas milhas expirarem. Cada milha possui um prazo de validade, e, caso não seja utilizada dentro do período estipulado pelo programa, ela será perdida. Por isso, é fundamental estar atento às datas de expiração para evitar prejuízos.

Fique atento aos golpes relacionados a milhas. Assim como ocorre com contas bancárias, os programas de milhas também são alvo de golpistas. Rodrigo Góes, especialista no tema, alerta sobre mensagens enganosas, como: "Suas milhas estão prestes a expirar. Clique aqui para evitar perdas." Ao clicar, a vítima pode ser enganada, perdendo suas milhas ou sofrendo outras fraudes.