De infantil a adulto: 10 mochilas a partir de R$ 34 para voltar às aulas

A mochila escolar é um dos itens mais caros, mas indispensáveis no retorno às aulas. Para te ajudar a encontrar o modelo ideal, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de mochilas, que podem ser usadas na escola, universidade ou durante viagens.

A seleção inclui kits e bolsas para todos os gostos, que prometem resistência, versatilidade e espaço suficiente para armazenar os materiais escolares e, até mesmo, notebooks. A maioria dos modelos estão em promoção, com opções a partir de R$ 34, o que facilita na hora de economizar. Confira a seguir as ofertas:

Promete atender todas as necessidade escolares;

Itens composto por nylon e poliéster;

Espaço para carregar livros, estojo, lancheira e mais;

Projetada para uso diário, garantindo mais durabilidade.

De poliéster, material de fácil limpeza;

Fechamento em zíper;

Compartimento externo para itens menores;

Com alça de mão e alça para carregar nas costas.

Composta por nylon impermeável de alta qualidade e durabilidade, de acordo com o fabricante.

Possui bolsos na frente e internamente;

Alças reguláveis e almofadadas;

Forrada em poliéster resistente.

Com forro de poliéster;

Fechamento em zíper;

Fabricante recomenda lavagem à máquina (ciclo e detergente suaves) e secagem ao ar livre.

Com compartimento acolchoado para notebooks de até 15,6 polegadas;

Espaço extra para revistas, bloco de notas e acessórios para notebook;

Bolsos separados e de acesso rápido para dispositivos móveis, cartões de visita e outras ferramentas diárias;

De poliéster, é resistente à umidade.

Mochila com seis compartimentos, que conta com bolso principal espaçoso com pequenas divisórias;

Possui espaço acolchoado para notebook de até 15 polegadas;

Também tem bolso antifurto traseiro;

Material de poliéster, com alças ajustáveis e fechamento em zíper.

Mochila com abertura central;

Possui alças reguladoras, bolso frontal e abertura em zíper.

Mochila com diversos bolsos para armazenar objetos;

Com alça de mão reforçada em cabo de aço;

É acolchoada nas costas e nas alças;

Possui compartimento para notebook de até 15 polegadas;

Fechamento em zíper.

Kit com mochila escolar de rodinhas, lancheira térmica e estojo;

Material de poliéster;

Estampa de dinossauros;

Possui alças ajustáveis e fechamento com zíper.

Este kit possui uma mochila de rodinha, estojo e lancheira;

A mochila possui uma haste retrátil com rodinhas, alça de mão reforçada e bolso frontal com fechamento em zíper;

Possui divisórias internas.

*Com informações de texto publicado em 17/01/2024.

