Mercado aponta maio como 1º mês de 2025 com chance maior de 50% de corte de juro pelo Fed

O mercado financeiro aponta maio como o primeiro mês em 2025 com chance maior de 50% de corte de juro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - 50,8% de probabilidade -, indica a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva de juros. O movimento acontece após o índice de construções de moradias iniciadas ter apresentado um salto bem acima do esperado e após o Gabinete de Segurança de Israel aprovar cessar-fogo com o Hamas em Gaza.

Investidores também monitoram as últimas falas de dirigentes do BC norte-americano antes do período de silêncio, que começará amanhã.

Ontem, o diretor do Fed Christopher Waller agitou os mercados ao afirmar que três ou quatro corte de juros nos EUA são possíveis em 2025, se os dados econômicos cooperarem. Ele não descartou uma redução em março.

Há pouco, a ferramenta estimava probabilidade de 42% para redução de 25 pontos-base (pb) nos juros até a reunião de maio e de 8,7% para corte de 50 pb. No entanto, as apostas de manutenção da taxa de juros se mantém elevadas, a 49,2%.