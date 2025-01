Mediadores se reúnem no Cairo para coordenar aplicação de acordo de cessar-fogo em Gaza

Mediadores egípcios, cataris, americanos e israelenses chegaram a um acordo, nesta sexta-feira (17), sobre "todas as disposições necessárias para aplicar" o acordo de cessar-fogo em Gaza e agora aguardam a aprovação final do governo israelense, informaram os meios de comunicação públicos egípcios.

Citando uma fonte egípcia, o Al Qahera News declarou que as discussões técnicas terminaram "em uma nota positiva".

Os negociadores concordaram em instalar uma célula conjunta no Cairo para "garantir uma coordenação eficaz" e o respeito às condições da trégua.

Sob a condição da autorização final do governo israelense, o cessar-fogo deve entrar em vigor no domingo, com as primeiras liberações de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, de acordo com o acordo anunciado na quarta-feira, informou a mesma fonte.

Representantes do Egito, Catar, Estados Unidos, Israel e territórios palestinos participarão dessa célula, acrescentou.

Após mais de 15 meses de guerra, o gabinete de segurança israelense autorizou, nesta sexta-feira, um acordo de cessar-fogo com o Hamas, que foi submetido para votação do Conselho de Ministros.

A trégua entrará em vigor no domingo, um dia antes da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

