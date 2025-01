Maersk pede cautela e diz que voltará a usar o Mar Vermelho quando for seguro

São Paulo, 17 - A Maersk, gigante dos setor de transporte de contêineres, expressou cautela em relação a qualquer retorno rápido do fluxo marítimo pelo Mar Vermelho nesta sexta-feira, 17, depois que os Houthis sinalizaram uma pausa em seus ataques a navios comerciais com o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.A empresa afirmou que continuará a monitorar de perto a situação no Oriente Médio e que voltará ao Mar Vermelho quando for seguro fazê-lo. Segundo o analista da Jefferies, Omar Nokta, os rebeldes Houthi começaram a atacar navios comerciais em resposta à ofensiva de Israel em Gaza, forçando os navios a evitar a área e aumentando o preço que as operadoras de contêineres podem cobrar dos clientes. Nesta sexta-feira, as ações da Maersk caíram 2,03% nas negociações da bolsa de Copenhagen.