Lynch fumava e tinha enfisema pulmonar; qual relação do cigarro com doença?

David Lynch, 78, morreu na quinta-feira (16), conforme comunicado por sua família nas redes sociais. A causa da morte não foi informada, mas ele revelou no ano passado que tinha sido diagnosticado com enfisema pulmonar em 2020. Fumante desde os oito anos, a doença pode estar relacionada ao tabaco.

O que é a doença

O enfisema é uma doença obstrutiva crônica. Ela faz com que os alvéolos, as bolsas de ar do pulmão, se danifiquem. Com isso, o corpo não recebe o oxigênio necessário para funcionar normalmente.

Aos poucos, o pulmão vai perdendo sua função. O que faz com que a pessoa diagnosticada fique cada vez com mais dificuldades para respirar.

Tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento do enfisema. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença está fortemente ligada ao efeito que a fumaça do causa nos pulmões. Quanto mais tempo de fumo, maior é a sua gravidade.

Não é só o cigarro que pode ajudar no desenvolvimento desse quadro. Todos os tipos de fumo, como cachimbo, narguilé, maconha, cigarros eletrônicos e a exposição passiva podem causar piora do enfisema.

O cigarro é também um dos maiores responsáveis pelo câncer de pulmão. Por ano, o Brasil registra cerca de 18 mil novos casos da doença, de acordo com um levantamento de 2023. A taxa de mortalidade está diminuindo, segundo o Ministério da Saúde (entre 2011 e 2015 caiu cerca de 3,8%), devido à redução do uso do cigarro.

*Com informações de reportagens de outubro de 2016