Lituânia destinará 5% a 6% do PIB à Defesa entre 2026 e 2030

A Lituânia alocará 5% a 6% de seu PIB anualmente para financiar gastos com Defesa entre 2026 e 2030, anunciou seu presidente nesta sexta-feira (17), em linha com os apelos do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar as contribuições dos membros da Otan.

A guerra entre Rússia e Ucrânia levou a aliança militar a reforçar seu flanco oriental e aumentar seus gastos.

Trump, que tomará posse como presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, pediu aos membros da aliança que aumentem seus gastos com Defesa para 5% do PIB.

O nível atual definido pela organização é de 2%, mas alguns países já ultrapassam esse limite. A Polônia liderou a lista com 4,12% no ano passado e deve atingir 4,7% em 2025.

A Lituânia gastará de 3% a 4% do seu PIB em Defesa este ano.

"Decidimos alocar entre 5% e 6% do PIB para Defesa todos os anos entre 2026 e 2030", disse o presidente, Gitanas Nauseda, a repórteres no final de uma reunião do Conselho de Segurança no país báltico.

Este orçamento terá que ser aprovado pelo Parlamento todos os anos.

O ministro das Relações Exteriores, Kestutis Budrys, disse: "Tempos difíceis exigem decisões e uma governança audaciosa".

"Pedimos aos nossos aliados que sigam o exemplo. A era das estratégias passivas de espera acabou", acrescentou na rede X.

Membro da UE e da Otan, com 2,8 milhões de habitantes, a Lituânia é um dos maiores defensores da Ucrânia e teme ser o próximo alvo da Rússia, caso derrote Kiev.

sau-amj/sw/es/avl/aa

© Agence France-Presse