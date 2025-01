Lewandowski assina diretrizes sobre decreto de uso de força policial

Do UOL, em São Paulo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou nesta sexta-feira (17) três portarias que regulamentam o decreto de uso da força policial.

O que aconteceu

Decreto regula a atuação das forças policiais no Brasil. O texto foi publicado no Diário Oficial da União em dezembro e impõe critérios para o uso de armas de fogo e instrumentos não letais, abordagens, buscas domiciliares e a atuação dos policiais penais nos presídios.

As portarias assinadas hoje detalham as diretrizes para o uso da força. Elas se aplicam às polícias Federal, Rodoviária Federal, Penal Federal e às forças Nacional de Segurança Pública e Penal Nacional.

Os textos também criam o Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, responsável por monitorar e avaliar a implementação das políticas. O colegiado será formado por integrantes do Ministério da Justiça, dos conselhos nacionais de chefes das polícias Militares e Civis e integrantes da sociedade civil.

É uma portaria que foi muito discutida com todos os integrantes de segurança pública brasileiro, baseado em normas internacionais para dar segurança ao profissional que atua nessa área, aos policiais

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública

Decreto regula uso de armas. O armamento pelas equipes de segurança pública é mencionado como "medida de último recurso". Também não será considerado legítimo o uso de armas contra pessoas em fuga que estejam desarmada ouque não represente risco imediato de vida aos profissionais de segurança ou a terceiros.

Temos previsão de cursos de capacitação, avaliação periódica dos profissionais que usam as armas. "O que estamos fazendo não é descartar as armas letais, mas vamos distribuir junto as armas de caráter não letal. O agente de segurança terá a opção, dependente da circunstância, de usar uma arma não letal".

As normas estabelecem que toda atuação policial com vítima deverá ser detalhada. As operações policiais também não podem resultar em manifestações preconceituosas por cor, raça, etnia, orientação sexual, idioma, religião, nacionalidade, origem social, deficiência, situação econômica, opinião política ou de outra natureza.