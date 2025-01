Justiça sul-coreana analisa pedido para prolongar prisão de Yoon

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, compareceu neste sábado (18) perante um tribunal que deve decidir se deve estender sua prisão, disse o tribunal.

Yoon, que foi destituído e preso por impor brevemente a lei marcial em dezembro, falou por 40 minutos, informou a agência de notícias Yonhap.

Seu advogado, Yoon Kab-keun, disse à AFP que ele queria "restaurar sua honra" perante os juízes e que "explicou e respondeu fielmente aos fatos, evidências e questões legais".

O tribunal deve decidir se liberta Yoon, o que observadores dizem parecer improvável, ou se estende sua detenção por mais 20 dias.

Após a audiência, que durou cerca de cinco horas e terminou por volta das 18h50 (06h50 no horário de Brasília), um funcionário do tribunal disse que uma decisão é esperada para este sábado ou no início do domingo.

Cerca de 12.000 pessoas, de acordo com a Yonhap, se reuniram do lado de fora do tribunal para apoiá-lo com faixas que pediam "Libertem o presidente".

Dezesseis manifestantes foram presos por tentarem forçar a entrada no tribunal, relataram jornalistas da AFP.

Yoon deixou o tribunal em uma van azul do Ministério da Justiça com destino ao centro de detenção de Seul, onde está preso.

Se o tribunal estender sua prisão, os promotores terão tempo para acusá-lo formalmente de insurreição, punível com prisão perpétua ou até mesmo pena de morte se for considerado culpado.

Yoon é acusado de desestabilizar o país ao declarar inesperadamente a lei marcial em 3 de dezembro, que foi invalidada pela Assembleia Nacional pouco depois em um Parlamento cercado por soldados.

Em 15 de janeiro, ele foi preso pela polícia e pelos investigadores anticorrupção em sua residência oficial após uma operação de seis horas.

A Assembleia Nacional aprovou uma moção para removê-lo do cargo em 14 de dezembro, levando ao seu impeachment, embora ele continue sendo oficialmente o presidente do país e somente o Tribunal Constitucional tenha o poder de revogar seu mandato.

