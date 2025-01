Itamaraty anuncia ingresso da Nigéria como país parceiro do Brics

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta sexta-feira o ingresso formal da Nigéria no Brics como país parceiro, uma categoria separada dos países membros criada na cúpula de Kazan no ano passado.

"Sendo a 6ª maior população do mundo e a 1ª do continente africano, além de uma das maiores economias da África, a Nigéria possui interesses convergentes com os demais membros do agrupamento, atuando ativamente no fortalecimento da cooperação do Sul Global e na reforma da governança global, temas prioritários para a atual presidência brasileira", disse o Itamaraty em nota.

A Nigéria torna-se o nono país parceiro do Brics, juntamente com Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.