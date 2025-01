Israel dá aprovação final ao acordo de cessar-fogo em Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - O governo israelense ratificou o cessar-fogo em Gaza e o acordo de devolução de reféns, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após uma reunião de gabinete que durou mais de seis horas e terminou já nas primeiras horas de sábado em Israel.

Pelo acordo, duramente contestado por alguns membros linha-dura do gabinete, um cessar-fogo de seis semanas deve entrar em vigor no domingo, com a primeira de uma série de trocas de reféns por prisioneiros que podem abrir caminho para o fim da guerra de 15 meses em Gaza.

(Reportagem de James Mackenzie e Alex Cornwell)