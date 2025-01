Queda de helicóptero: Sobrevivente é levada a hospital em SP; veja imagens

Policiais militares gravaram o momento do socorro e a chegada ao hospital da menina de 11 anos que sobreviveu a um acidente aéreo em Caieiras (SP) nesta sexta-feira (17).

O que aconteceu

Garota foi retirada da região de mata fechada nas costas de um dos policiais. Nas imagens, é possível ver que os agentes do Comando Aéreo da PMESP caminham por uma área íngreme para sair do local do acidente.

Menina foi levada ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, de helicóptero. O piloto da aeronave também foi socorrido para a mesma unidade de saúde.

Os dois sobreviventes estavam conscientes no momento do resgate, mas não há atualizações sobre o estado de saúde deles. O HC não passa informações sobre seus pacientes.

Criança vai fazer aniversário amanhã. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a menina completará 12 anos neste sábado (18).

Aeronave caiu com quatro pessoas a bordo

Quatro pessoas estavam na aeronave de modelo EC130 B4 e matrícula PRWVT, que saiu do Aeroporto do Campo de Marte em sentido à cidade de Americana. A informação é da Defesa Civil de São Paulo.

Piloto e uma passageira de 11 anos de foram retirados separadamente da área de mata com vida. Eles foram levados ao Hospital das Clínicas após o resgate, segundo a PMESP. O hospital não divulga informações sobre estado de saúde de seus pacientes.

Outros dois passageiros adultos, que seriam pais da menina, morreram na aeronave. A informação foi dada pela Defesa Civil de São Paulo. As vítimas não tiveram identidades divulgadas.

Fabricado em 2001, helicóptero pertencia à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA. Ele não tinha autorização para táxi aéreo, mas tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo o Registro Aéreo Brasileiro.

Chamado para os bombeiros aconteceu às 23h28, após sinal de GPS do helicóptero ser perdido, e chovia forte em São Paulo no momento do acidente. O resgate só foi feito pela manhã, quando houve visibilidade para fazer buscas. Não há informações sobre o que causou a queda do helicóptero até o momento.

Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investiga o caso. O órgão afirmou, em nota, que enviou uma aeronave para a missão de resgate das vítimas e que realiza a coleta de informações no local.