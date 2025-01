Ibovespa sobe em dia de vencimento de opções com China e EUA no radar

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa buscava se firmar em alta nesta sexta-feira, em pregão marcado por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista, enquanto agentes financeiros repercutem números melhores sobre a economia chinesa e aguardam a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Às 11h33, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,4%, a 121.718,24 pontos, tendo marcado 121.074,14 na mínima e 121.803,18 na máxima até o momento.

O volume financeiro no pregão nesta sexta-feira somava 3,5 bilhões de reais.

Na China, o PIB do último trimestre de 2024 cresceu 5,4% sobre o mesmo período de 2023, contra previsões no mercado de expansão de 5%. A segunda maior economia do mundo também registrou expansão acima do esperado em dezembro na produção industrial e nas vendas do varejo.

A equipe da XP também chamou a atenção em relatório que os mercados também estão se preparando para a posse de Donald Trump como presidente dos EUA na próxima segunda-feira. Entre as promessas do republicado, estão reduzir regulação e cortar impostos, mas também aumentar tarifas de importação.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 2,15%, na esteira da alta dos futuros do minério de ferro no exterior e dados econômicos da China melhores do que o esperado no último trimestre de 2024. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ON valorizava-se 2,46%, CSN ON tinha elevação de 2,18%, USIMINAS PNA ganhava 2,07% e GERDAU PN mostrava variação positiva de 0,58%.

- YDUQS ON caía 5,82%, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan sobre o setor cortando a recomendação dos papéis do grupo de educação para neutra e reduzindo o preço-alvo de 18 a 10,50 reais. COGNA, que teve a recomendação "overweight" mantida, subia 2,44%, com o noticiário também incluindo anúncio de programa de recompra de ações pela empresa.

- BRASKEM PNA valorizava-se 3,25% após anunciar nesta sexta-feira que vai investir 614 milhões de reais em projetos de ampliação de capacidade em instalações na Bahia, Rio Grande do Sul e Alagoas. A companhia afirmou que a ampliação será de cerca de 139 mil toneladas e vai ocorrer PE, PVC e outros produtos químicos.

- HAPVIDA ON recuava 1,27%. Relatório do Goldman Sachs manteve recomendação de compra para os papéis, mas cortando o preço-alvo das ações de 5 para 4,3 reais para refletir o efeito de taxas de juros mais altas no resultado da empresa e no seu custo de capital.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,78%, única ação entre os grandes bancos de varejo do Ibovespa no azul, enquanto BRADESCO PN caía 1,02%, BANCO DO BRASIL ON cedia 0,43% e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,72%. BTG PACTUAL UNIT era transacionada em alta de 0,2%.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,13%, em dia de fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, cedia 0,68%. PETROBRAS ON subia 0,07%.