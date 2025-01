Haddad diz não acreditar em dominância fiscal no momento e vê alto efeito da política monetária

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que não enxerga um cenário de dominância fiscal no momento, e afirmou acreditar que a política monetária terá efeitos sobre a inflação muito maiores do que o esperado.

Em entrevista à CNN Brasil, Haddad disse que considera que houve um "certo exagero" na reação do mercado financeiro no fim do ano passado.

(Reportagem de Bernardo Caram; Texto de Victor Borges)