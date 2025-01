Guarda-roupa de 8 portas sai por menos de R$ 1.400: 'Ótimo custo-benefício'

Se você está em busca de um guarda-roupa de casal espaçoso, esta opção que o Guia de Compras UOL encontrou pode interessar. O modelo Hera, da marca Rufato, tem feito sucesso entre consumidores e está com 16% desconto.

Ele pode ser adquirido nas opções com oito e seis portas — que variam de preço. Também está disponível em diferentes cores, como grafite e off-white. Confira mais detalhes sobre o modelo adiante.

O que o fabricante diz sobre esse guarda-roupa de casal?

Feito em MDP (seis portas) ou MDF (oito portas);

Tem corrediça telescópica em aço;

Não possui espelho;

Tem prateleiras e cabideiros para organizar as roupas;

O modelo de oito portas tem quatro gavetas e o de seis portas, duas gavetas;

Dimensões do modelo de oito portas: 215 cm x 220 cm x 46,5 cm;

Dimensões do modelo de seis portas: 200 cm x 180 cm x 46,5 cm.

O que diz quem o comprou?

A versão de oito portas tem uma avaliação média de 4,3 (do total de cinco) no Magalu.

O produto é lindo e de ótima qualidade. Na época em que comprei, teve um ótimo custo-benefício. Até o montador que veio aqui disse que fiz uma ótima escolha. Recomendo o produto.

Dyelle

Amei. É maravilhoso e veio tudo certinho. Contratei um montador e deu tudo certo, igual ao anúncio.

Amanda

Guarda-roupa perfeito. Superespaçoso e com madeira muito boa. Valeu a pena e a entrega foi rápida.

Roseane

Pontos de atenção

Alguns consumidores registraram que o guarda-roupa de casal da Rufato não é tão largo como esperavam e que o mesmo foi entregue com defeito.

Bom e barato. Amei. Pode comprar, se não for muito exigente. Ele é lindo. Não é tão largo, porém deu para quatro pessoas.

Maria

Ele é bem espaçoso, mas veio com algumas avarias nas portas. Solicitei a troca e assim foi feito. A empresa foi bem atenciosa em relação à minha solicitação.

Jessica

