Grupo Los Grobo não chega em acordo e deixa de pagar credores mais uma vez

São Paulo, 17 - O grupo Los Grobo - que controla a Los Grobo Agropecuária e a Agrofina - informou na quarta-feira, 15, fato relevante à Comissão Nacional de Valores da Argentina (CNV) que não conseguiu efetuar o pagamento de dívidas com bancos. A Los Grobo Agropecuária deixou de pagar mais de US$ 12 milhões, enquanto o montante da Agrofina era de quase US$ 9 milhões.Segundo comunicado, a Los Grobo Agropecuária não conseguiu chegar a um acordo para pagar US$ 8,583 milhões de um refinanciamento de dívida e empréstimo feito com oito bancos e uma holding em 2021, com vencimento em 13 de janeiro deste ano. Além disso, o pagamento de US$ 4,065 milhões referentes a um contrato de 2019 deixariam de ser pagos, disse a empresa.Junto a isso, a companhia afirmou que não poderia cumprir com dois pagamentos com vencimento em 15 de janeiro, relacionados a empréstimos feitos no ano passado. Entre eles, o montante de 258,862 milhões de pesos argentinos (cerca de US$ 248,76 mil, com US$ 1 = 1.040 pesos) e outros 4,757 bilhões de pesos argentinos (US$ 4,571 milhões).Entre os credores estão Banco Galicia e Buenos Aires, Santander Argentina, GGAL (antes HSBC Bank Argentina), Supervielle, Banco Hipotecário, Banco Macro, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Industrial, além da Promontoria Holding 318. De acordo com o comunicado, o Banco Galicia informou à Los Grobo que, como agente de garantia, estava "autorizado a executar as garantias correspondentes a cada um dos financiamentos em nome dos Bancos". Já a Promontoria notificou o grupo de que, diante de um descumprimento do contrato, manteria os bens fideicomissos até que a liquidação das obrigaçõesEm fato relevante separado, a Agrofina informou à CNV que não conseguiria pagar quase US$ 9 milhões que venceram na última segunda-feira (13), sendo US$ 6,216 milhões de um contrato de refinanciamento de dívida e empréstimo, e US$ 2,781 milhões de outro empréstimo. Fora isso, pagamentos com vencimento em 15 de janeiro não seriam efetuados, sendo 202 milhões e 4,266 bilhões de pesos de empréstimos separados.Em dezembro, o grupo Los Grobo deixou de pagar título de dívidas com vencimento no final do mês, alegando a "crescente falta de liquidez no mercado de títulos de dívida para emissores do setor agropecuário". Junto com as subsidiárias, o grupo havia informado que não conseguiria honrar pagamentos de títulos de dívida com vencimento até 31 de março de 2025.