G7 diz que Rússia está buscando esforços para minar governos eleitos

OTTAWA (Reuters) - O Grupo dos Sete disse nesta sexta-feira que o Kremlin financiou e dirigiu esforços secretos de entidades estatais para minar governos eleitos em todo o mundo usando desinformação global e campanhas de influência.

A declaração foi emitida pela unidade do Mecanismo de Resposta Rápida do G7, que foi criada para combater ameaças à democracia, como a desinformação.

"O MRR do G7 considera qualquer manipulação e interferência de informações estrangeiras com a maior seriedade", informou uma nota emitida pelo Canadá, que é o presidente do G7 este ano.

A declaração diz que a Rússia usou o meio de comunicação estatal Russia Today e a agência de marketing Social Design Agency "para promover os interesses malignos do Kremlin" e desviar a atenção de sua guerra contra a Ucrânia.

Os membros do RRM incluem o G7 e quatro nações observadoras: Austrália, Holanda, Nova Zelândia e Suécia.

(Reportagem de David Ljunggren)