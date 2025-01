França investiga caso de mulher que sofreu golpe de falso Brad Pitt

As autoridades francesas iniciaram uma investigação sobre a identidade das pessoas que aplicaram um golpe em uma mulher que planejava ajudar financeiramente o ator americano Brad Pitt, disse uma fonte policial.

Em um programa do canal privado TF1, a mulher, identificada apenas como Anne, explicou que acreditava estar em um relacionamento amoroso com o astro de Hollywood, o que a levou a se divorciar do marido e transferir 830 mil euros (5,1 milhões de reais na cotação atual) para os vigaristas.

Os golpistas usaram contas falsas de redes sociais e WhatsApp, assim como tecnologia de criação de imagens por IA, para enviar a Anne o que pareciam ser selfies e outras mensagens de Pitt.

Para conseguir a quantia, os golpistas fingiram que o ator de 61 anos precisava de dinheiro para pagar um tratamento renal, já que suas contas bancárias estavam supostamente congeladas devido ao divórcio de sua ex-esposa Angelina Jolie.

O caso viralizou e foi seguido por uma onda de zombarias contra a mulher.

Um porta-voz de Brad Pitt alertou os fãs sobre golpistas que usam sua imagem, em declarações à Entertainment Weekly.

Os investigadores ainda não identificaram nenhum suspeito e se concentram em localizar as contas que receberam as transferências de dinheiro da vítima, que registrou uma queixa em La Réunion, um departamento francês no Índico.

Esses tipos de golpes existem há anos, mas o advento da inteligência artificial aumentou o risco de roubo de identidade, golpes e fraudes online, de acordo com especialistas.

