FMI eleva projeção de crescimento dos EUA e alerta países contra protecionismo e subsídios

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional elevou nesta quarta-feira sua previsão para o crescimento global em 2025 em 0,1 ponto percentual, com um crescimento mais forte do que o esperado nos Estados Unidos compensando as revisões para baixo na Alemanha, França e outras grandes economias.

Na revisão de seu relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI projetou um crescimento global de 3,3% em 2025 e 2026, e disse que a inflação global deve cair para 4,2% em 2025 e 3,5% em 2026, permitindo uma maior normalização da política monetária.

Mas disse que o crescimento global permaneceu abaixo da média histórica de 3,7% de 2000 a 2019, e alertou os países contra medidas unilaterais, como tarifas, barreiras não tarifárias ou subsídios que poderiam prejudicar parceiros comerciais e estimular retaliações.

Tais políticas "raramente melhoram as perspectivas domésticas de forma duradoura" e podem deixar "todos os países em pior situação", disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, em um blog divulgado nesta sexta-feira.

A nova previsão do FMI surge dias antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que propôs uma tarifa de 10% sobre as importações globais, imposto de 25% sobre as importações do Canadá e do México até que eles reprimam as medicamentos e os imigrantes que cruzam as fronteiras para os EUA, e uma tarifa de 60% sobre produtos chineses.

"Uma intensificação de políticas protecionistas, por exemplo, na forma de uma nova onda de tarifas, poderia exacerbar as tensões comerciais, diminuir os investimentos, reduzir a eficiência do mercado, distorcer os fluxos comerciais e novamente interromper as cadeias de oferta", disse o FMI, observando que o crescimento pode sofrer tanto no curto quanto no médio prazo.

Gourinchas disse à Reuters que há claramente uma "tremenda incerteza" sobre as políticas futuras dos EUA, o que já está afetando os mercados globais, mas o credor global precisa esperar por detalhes para tirar conclusões mais claras.

O aumento da confiança e do sentimento positivo nos EUA pode impulsionar a demanda e estimular o crescimento no curto prazo, mas a desregulamentação excessiva, especialmente no setor financeiro, pode "gerar dinâmicas de expansão e retração para os Estados Unidos no longo prazo, com repercussões para o resto do mundo", escreveu o FMI.

SUPERVISÃO DE MOEDA DIGITAL

Gourinchas disse que o FMI analisará cuidadosamente quaisquer medidas do novo governo dos EUA para desregulamentar as moedas digitais, observando a necessidade de garantir uma supervisão adequada dos pagamentos internacionais para evitar futuras "corridas" ao sistema.

"O sistema de pagamentos é o sangue que irriga a economia e, se houver o surgimento de formas alternativas de pagamento e elas se tornarem importantes na economia, também haverá potencial para colapsos ou corridas", disse ele.

"Este é um ambiente muito fluido, mas é preciso ter cuidado se houver concentração de riscos, se alguns atores se tornarem críticos para o sistema de pagamentos", disse ele.

As tarifas podem dificultar a obtenção de insumos necessários pelas empresas, o que leva a preços mais altos, e as restrições à imigração — também prometidas pelo novo governo Trump — podem levar a restrições trabalhistas, o que também pode aumentar os custos, disse ele.

TENDÊNCIAS DIVERGENTES

O FMI disse que aumentou sua previsão de crescimento para os Estados Unidos para 2,7% com base em mercado de trabalho robusto e investimentos acelerados, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à previsão de outubro, com a expansão diminuindo para 2,1% no ano que vem.

O Fundo cortou sua previsão para a zona do euro em 0,2 ponto percentual para 2025, a 1,0%, e em 0,1 ponto para 2026, a 1,4%, citando um ritmo mais fraco do que o esperado na indústria e maior incerteza.

Gourinchas disse que a divergência entre os Estados Unidos e a Europa devem-se a fatores estruturais, refletindo um crescimento mais forte da produtividade dos EUA, particularmente - mas não exclusivamente - no setor de tecnologia. Ela persistirá, a menos que questões como o ambiente de negócios e mercados de capital mais profundos sejam abordados.

A previsão é que a economia da Alemanha cresça apenas 0,3% em 2025, em comparação com o crescimento de 0,8% projetado em outubro, chegando a 1,1% em 2026, uma revisão para baixo de 0,3 ponto percentual.

A França também teve sua previsão reduzida de 1,1% em outubro para 0,8% em 2025, e de 1,3% para 1,1% em 2026 .

O FMI aumentou sua previsão de crescimento da China em 2025 em 0,1 ponto percentual, para 4,6%, e em 0,4 ponto percentual para 2026, a 4,5%, citando um pacote de estímulo fiscal divulgado em novembro.