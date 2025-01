FMI eleva previsão para alta do PIB global este ano com otimismo sobre economia dos EUA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou a previsão para o desempenho da economia global este ano e manteve o prognóstico para 2026, no relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta sexta-feira, 17. Segundo o documento, o FMI elevou de 3,2% no relatório anterior, divulgado em outubro, para 3,3% a projeção para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2025.

Para o ano que vem, o organismo com sede em Washington D.C projetou o mesmo ritmo de crescimento de 3,3%, nível similar ao de outubro.

O dinamismo global projetado, contudo, segue abaixo da média histórica vista entre 2000 e 2019, que foi de 3,7%.

Para o FMI, as alterações marginais nos prognósticos refletem, principalmente, uma revisão em alta das projeções para Estados Unidos que compensou ajustes em outras grandes economias. A confiança e o sentimento positivo na economia norte-americana, em parte impulsionados pela desregulamentação, poderão impulsionar tanto a procura como a oferta da economia.

Enquanto o relaxamento da excessivamente apertada regulamentação e a redução da burocracia para as empresas possam estimular o crescimento nos EUA no curto prazo através de maiores investimento, a valorização do dólar poderá alimentar riscos de saída de capitais dos mercados emergentes e economias em desenvolvimento e aumentar os prêmios de risco.

Projeções para os EUA

Em relação aos Estados Unidos, o FMI ressaltou que a demanda subjacente permanece robusta, refletindo fortes efeitos da riqueza, enquanto uma política monetária menos restritiva e condições financeiras favoráveis devem ajudar a dinamizar a economia.

O organismo internacional espera que os EUA cresçam 2,7% em 2025, o que representa 0,5 ponto porcentual acima do projetado em outubro (2,2%), em parte refletindo a transferência de ímpeto da economia de 2024, bem como mercados de trabalho robustos e aceleração do investimento.

O FMI espera que o crescimento se reduza ao potencial em 2026, para um ritmo de 2,1%. Mesmo assim, a taxa foi ajustada em alta ante o prognóstico anterior de 2%.