Fed/Hammack: inflação continua um problema; podemos ser pacientes ao considerar futuros cortes

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta sexta-feira, 17, que a inflação continua um problema nos Estados Unidos, apesar do progresso realizado pelo BC americano até o momento. "Temos que terminar o trabalho", disse, em entrevista ao Wall Street Journal.

Para Hammack, os dirigentes podem ser "muito pacientes" ao considerar cortes de juros no futuro, tendo em vista que as taxas estão restritivas em nível moderado e que as potenciais tarifas do novo governo podem afetar os preços nos EUA. A dirigente comentou que o recente aperto em condições financeiras, com a escalada nos rendimentos dos Treasuries, ajuda a equilibrar a economia para terminar a luta do Fed contra a inflação.

Segundo ela, os dirigentes poderiam ter adotado uma postura paciente e de "esperar para ver" o desempenho da economia, pausando a política monetária em dezembro. Hammack revelou que esperava apenas 75 pontos-base (pb) de cortes em 2024.

"Todos os dados vieram mais fortes em dezembro", pontuou. "Tomar uma decisão com base nas expectativas dos mercados, para mim, é uma razão insuficiente", acrescentou, em referência a decisão de reduzir juros em 25 pb no mês passado.

Hammack afirmou que não tomará decisões levianamente e que discutiu sua posição com outros colegas do BC americano, de quem recebeu suporte. "Divergências acontecem e está tudo bem, Você deve votar com a sua consciência", disse. A presidente do Fed de Cleveland foi a única a apoiar manutenção das taxas em dezembro.

Na visão dela, as taxas de juros extremamente baixas da década de 2010 devem ser uma exceção, e não uma regra, nos próximos anos. Fonte: Dow Jones Newswires.