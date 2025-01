Empresário morto em queda de helicóptero em SP era sócio de empresa de apostas virtual

O empresário André Feldman, que morreu na queda de um helicóptero em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, 16, era sócio de uma empresa de apostas virtual e conhecido em Americana, no interior de São Paulo. Sua mulher, Juliana Elisa Maria Feldman, também morreu no acidente. A filha do casal, Betina Feldman, de 11 anos, e o piloto da aeronave, Edenilson de Oliveira Costa, sobreviveram. Betina completa 12 anos neste sábado, 18. Ela passou a noite na mata junto com o piloto até serem encontrados e resgatados.

André Feldman está relacionado na Receita Federal como um dos quatro sócios da empresa Big Brazil Tecnologia e Loteria S.A., aberta em abril de 2021, com sede em Americana. No cadastro consta que a empresa tem como finalidade a exploração de jogos de azar e apostas.

Licenciada da Caesars Sports Book Brazil, a Big Brazil foi uma das cinco empresas que iniciaram um processo junto ao Ministério da Economia para operar legalmente no mercado de apostas esportivas no Brasil. O pedido de licença incluía apostas online, como o Fortune Tiger, conhecido como 'jogo do tigrinho". Em seu cadastro, a empresa informa que tem licença federal para atuar no Brasil.

André também era sócio da empresa C & F Administração de Aeronaves, que presta serviços auxiliares aos transportes aéreos. O helicóptero que caiu e ficou destruído na queda está em nome da empresa. A aeronave modelo EC 130 B4, de matrícula PRWVT, foi fabricada em 2001 pela Eurocopter France e adquirida pela empresa em 2023. O helicóptero está licenciado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para serviços aéreos privados.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), usou suas redes sociais para lamentar a morte do empresário. "Recebi com tristeza a notícia da morte do casal André e Juliana Feldman, vítimas de uma queda de helicóptero na Grande São Paulo. Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade. Que Deus possa confortar os corações enlutados dos familiares e amigos nesse momento de dor", escreveu.

O governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também se manifestou por meio das redes sociais. "Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da morte de um casal vítima da queda de um helicóptero na noite de ontem na região de Caieiras. Meus sentimentos a familiares e amigos neste momento."

Queda em região de mata

A aeronave decolou do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, e tinha como destino o município de Americana, na região de Campinas, no interior do Estado.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi o primeiro a chegar no local. Em entrevista à TV Globo, o sargento Pelegrini disse tanto o piloto quanto a menina foram resgatados conscientes e encaminhados para atendimento no Hospital das Clínicas. Eles localizaram a aeronave por meio do sinal de celular de uma das vítimas.