Dez cidades decretaram estado de emergência por causa das chuvas em SC

As fortes chuvas que atingiram o litoral de Santa Catarina nos últimos dias provocaram uma morte e deixaram várias pessoas desabrigadas e desalojadas no Estado. Até esta sexta-feira (17), dez municípios decretaram estado de emergência: Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José e Palhoça.

O que aconteceu

Um pescador de Governador Celso Ramos foi levado pela correnteza e morreu durante as chuvas. Além disso, 781 pessoas estão desabrigadas e 104 desalojadas em todo o estado. Em Balneário Camboriú, 11 pessoas estão sendo atendidas em abrigos, enquanto em Itapema, cerca de 1.500 famílias foram afetadas.

Segundo a Defesa Civil, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em Biguaçu (391 mm), Florianópolis (344 mm) e Tijucas (325 mm). A previsão indica mais chuvas, elevando o risco de novos alagamentos e deslizamentos, especialmente na Grande Florianópolis e no Litoral Norte.

Governador Celso Ramos foi um dos municípios mais afetados, com 16 bairros com danos, queda de árvores e o isolamento de comunidades. Em Florianópolis, a SC-401 ficou bloqueada por 15 horas devido aos alagamentos, causando congestionamentos de até 16 km.

Já Balneário Camboriú contabilizou 192 ocorrências, incluindo alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. A cidade abriu três abrigos para atender os desalojados. Itapema declarou estado de emergência, registrando pontes danificadas e bairros inteiros inundados.

No interior, o Rio Itajaí Mirim ultrapassou sua calha, trazendo riscos adicionais de inundações em Blumenau, Gaspar e Brusque. A Defesa Civil alerta para o risco elevado de deslizamentos, especialmente nas encostas do Baixo Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis.