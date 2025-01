Deslizamento de terra causa congestionamento de 32 km na Régis Bittencourt

Um deslizamento de terra na noite de quinta-feira (16) provocou a interdição total da Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo na altura de Embu das Artes, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

O deslizamento ocorreu por volta das 23h50 no km 280. A concessionária Arteris informou em nota que foi acionada e está trabalhando desde a madrugada para restabelecer a normalidade.

Dois veículos foram atingidos. Apesar disso, a Defesa Civil afirmou que não houve registro de vítima até o momento.

Nesta manhã, há uma fila de 32 km de congestionamento. Ainda de acordo com a Arteris, a faixa direita e o acostamento estão bloqueados, enquanto a faixa esquerda foi liberada nas últimas horas.

O desvio de fluxo está sendo feito pelo km 282, sem previsão de liberação da pista. Ainda não há informações sobre a causa do deslizamento, mas a Defesa Civil enfatizou que chovia no local no momento do acidente.