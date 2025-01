Correção: Menina resgatada de queda de helicóptero completou 12 anos nesta sexta

A matéria divulgada anteriormente foi divulgada com uma incorreção na idade e na data de aniversário da menina Betina Feldman, sobrevivente da queda de um helicóptero em Caieiras. Ela completou 12 anos de idade nesta sexta-feira, 17 - a matéria havia informado incorretamente que ela completaria 12 anos somente no sábado, 18. A informação tinha sido divulgada pela prefeitura de Americana e foi corrigida posteriormente com base nos dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segue a matéria com o texto e o título corrigidos.

Betina Feldman, de 12 anos, sobreviveu a queda de um helicóptero em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, 16. Ela e o piloto da aeronave, Edenilson de Oliveira Costa, foram resgatados com vida na manhã desta sexta-feira, 17, após equipes de resgate localizarem o local do acidente. Betina faz aniversário nesta sexta.

A aeronave decolou do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, e tinha como destino o município de Americana, na região de Campinas, no interior do Estado.

Também no voo estavam os pais da criança, André Feldman e Juliana Elisa Maria Feldman.

O pai da menina era um empresário conhecido em Americana, no interior de São Paulo, sócio de uma empresa de apostas virtual.

Betina passou a noite na mata junto com o piloto até serem encontrados e resgatados. O piloto e a menina foram resgatados conscientes e encaminhados para atendimento no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Posteriormente, o casal foi encontrado sem vida próximo aos destroços do helicóptero.