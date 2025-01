Certificação de origem de café cresce 160% em 2024 na região do Cerrado Mineiro

São Paulo, 17 - A região do Cerrado Mineiro registrou em 2024 um crescimento expressivo de 160% no número de sacas certificadas de café com o selo de Denominação de Origem (DO). O volume saltou de 115 mil sacas de 60 kg em 2023 para aproximadamente 300.500 sacas no ano passado. O diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarabal, disse em comunicado que o avanço é resultado de uma série de medidas estratégicas e inovadoras adotadas para ampliar o controle da origem e a rastreabilidade dos cafés da região, aprimorar o processo de certificação e promover a marca da Região do Cerrado Mineiro. "Entre as mudanças, estão a viabilização da certificação de cafés em bica corrida nas cooperativas, a implementação de normas que asseguram a certificação de todos os cafés com pontuação acima de 80 pontos e a continuidade da rastreabilidade em armazéns fora da área demarcada da região. Além disso, foi instituído o envio automático do certificado e do laudo de qualidade para os compradores, aumentando a transparência e a confiança no produto, atendendo às exigências de mercados globais", citou. A Região do Cerrado Mineiro abrange 55 municípios e uma área cultivada de aproximadamente 234 mil hectares, produzindo em média 6 milhões de sacas de 60 kg por ano. Cerca de 70% dessa produção é destinada à exportação, com os principais mercados na Europa, Estados Unidos e Ásia.