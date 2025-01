Brasileiro Cadu Sachs é vice-campeão do Rally Dakar 2024 na categoria Challenger

O navegador brasileiro Cadu Sachs, ao lado do piloto português Gonçalo Guerreiro, conquistou um resultado histórico no Rally Dakar 2024. A dupla da Red Bull Off-Road Jr Team terminou a competição na segunda posição da categoria Challenger, atrás apenas dos argentinos Nicolas Cavigliasso e Valentina Pertegarini, da Team BBR.

Em sua primeira parceria com Guerreiro, Sachs demonstrou entusiasmo com o resultado surpreendente: "Superou as expectativas. Era nosso objetivo estar disputando as primeiras posições, mas acho que nem a gente esperava ter um resultado tão expressivo assim", declarou o brasileiro à RFI. "A gente vem para brigar pela vitória, mas é o primeiro ano de uma parceria numa equipe nova, tudo novo", destacou Cadu.

A sintonia entre navegador e piloto durante todo a competição, que começou em 3 de janeiro com o prólogo, e terminou nesta sexta-feira (17), em Shubaytah, foi fundamental para o sucesso. "A parceria deu muito certo. O Gonçalo é super tranquilo dentro do carro, um excelente piloto, cuida bem da máquina, escuta o navegador", destacou Sachs, que participou de seu quarto Rally Dakar. "A equipe entregou um carro 100%, muito bom. Toda a equipe BBR com a Red Bull Jr Team fez um belíssimo trabalho com os nossos mecânicos" acrescentou.

Desafios

A campanha, no entanto, não foi sem percalços. A dupla enfrentou momentos decisivos, especialmente na penúltima etapa: "Ontem, na penúltima etapa, nós capotamos em uma duna. Tivemos a felicidade que o carro parou em pé, fez só um pequeno furo no radiador", relatou o navegador brasileiro. Graças ao excelente trabalho da equipe mecânica, conseguiram manter o carro em condições de completar a prova e garantir a segunda colocação.

Sobre os próximos passos, Sachs mantém a expectativa: "A gente não tem muita informação. É uma decisão da equipe e estamos ansiosos para ver como vai ser."

O resultado consolida a posição do Brasil entre as principais forças do rali mundial, com Cadu Sachs se juntando ao seleto grupo de brasileiros que subiram ao pódio na tradicional competição.