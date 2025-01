Bolsonaro sobre dormir na Embaixada da Hungria: 'Talvez eu tenha amante lá'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se negou a dizer o motivo pelo qual se hospedou na Embaixada da Hungria em Brasília, em fevereiro de 2024, enquanto era alvo de uma operação da Polícia Federal. "Talvez eu tenha uma amante lá", ironizou.

O que aconteceu

A declaração ocorreu em entrevista ao New York Times. No ano passado, uma reportagem do jornal americano revelou que o ex-presidente passou dois dias na embaixada. Dias antes, seu passaporte foi apreendido pela Polícia Federal no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de estado.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, é de extrema direita e aliado de Bolsonaro. "Dadas as circunstâncias —um político enfrentando potencial prisão dormindo em uma embaixada estrangeira controlada por um aliado político— tinha todas as características de um homem buscando asilo político", diz a reportagem.

Questionado sobre porque dormiu na embaixada por duas noites, Bolsonaro respondeu que era "uma questão de fuso horário" com quem ele estava falando, mas não especificou quem era. O repórter insistiu, e ele disse: "Quem sabe? Talvez eu tenha um amante lá. É um segredo. Talvez um dia você descubra".

Eu poderia estar brigando com minha esposa. Não vou dizer. Assim como quando falo com as autoridades, não digo que fiz. Nada vaza de mim. Zero. Jair Bolsonaro (PL)

Bolsonaro disse que "não foi crime" se abrigar na embaixada e negou que estivesse buscando asilo. "Eles poderiam ter me prendido durante a busca se quisessem. Qualquer coisa que eu faça é uma tentativa de me esconder para eles. Foi refúgio? Asilo? Com asilo, você lida diretamente com o presidente.

Posse de Trump

Em outro trecho da entrevista, divulgado na quinta (16), afirmou estar "animado" com o convite para a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Estou me sentindo criança de novo com o convite do Trump. Estou animado. Não vou nem tomar mais Viagra", declarou. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou um recurso do ex-presidente para recuperar o passaporte e ir ao evento.

Sistema 'quer que eu seja eliminado', diz Bolsonaro

Ex-presidente afirmou que está "sendo vigiado o tempo todo". Ele disse que Trump, Elon Musk, dono do X, e Mark Zuckerberg, da Meta, estão liderando um esforço global pela liberdade de expressão, e que espera que isso possa transformar o cenário político no Brasil.

"Acho que o sistema não me quer preso; ele quer que eu seja eliminado" Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente negou saber de plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes e minimizou acusações. Para Bolsonaro, trata-se de "fantasia". "Quem fez esse possível plano deve responder", disse ele. "Da minha parte, não houve nenhuma tentativa de executar três autoridades."