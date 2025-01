Bolsas NY fecham com ganhos e ajudam na melhor semana do S&P e Dow desde eleição de Trump

As bolsas de Nova York tiveram ganhos expressivos nesta sexta-feira, 17, com ganhos na semana, após a queda das taxas longos dos títulos soberanos dar impulso para ativos associados a mais risco, enquanto o dia foi pontuado ainda por dados acima das expectativas da economia americana. O Dow Jones e o S&P 500 tiveram a maior alta semanal desde a semana da eleição americanas em novembro, que confirmou o retorno de Donald Trump à Casa Branca a partir do dia 20.

O índice Nasdaq avançou 1,51%, a 19.630,20 pontos. O S&P 500 ganhou 1%, fechando a 5.996,66 pontos; enquanto o Dow Jones ganhou 0,78%, a 43.487,83 pontos. No acumulado da semana, o Dow Jones subiu 3,69%; o S&P 500, 2,91% e o Nasdaq, 2,45%.

A Bolsa de NY e a Nasdaq não funcionam na segunda-feira, em razão do feriado em memória de Martin Luther King Jr.

A ação da Intel saltou 9,20%, após o site especializado SemiAccurate informar que a fabricante de chips seria alvo de interesse de compra por uma outra empresa não identificada

A Apple subiu 0,75%, em recuperação parcial da queda de 4% da véspera. Analistas da Evercore ISI disseram que estavam otimistas em relação ao blanco trimestral da fabricante do iPhone, dizendo que "os serviços devem permanecer fortes e que as vendas do iPhone continuarão a melhorar à medida que se avançam no ano fiscal".

A Meta teve alta de 0,24% e Alphabet ganhou 1,60% depois que a Suprema Corte dos EUA confirmou uma lei bipartidária que proibiria o TikTok em todo o país no domingo. Trump, contudo, afirmou que cabe a ele uma decisão. A Meta lançou seu próprio produto de vídeo curto, Reels, no Instagram e no Facebook, respectivamente.

Os papéis da Vistra cederam 1,83% após um incêndio na unidade de baterias da empresa na Califórnia provocar uma evacuação do complexo, que tem um dos maiores estoques de bateria do mundo.

As ações da Novo Nordisk listadas nos EUA caíram 5,25% depois que o governo americano nomeou 15 medicamentos que estarão sujeitos à segunda rodada de negociações de preços do Medicare, incluindo o Ozempic e Wegovy da empresa farmacêutica dinamarquesa.

