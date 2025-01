BNDES aprova R$650 mi a Bionovis para produção de medicamentos de alta complexidade

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta sexta-feira que aprovou financiamento de 650 milhões de reais à Bionovis para instalação de uma linha de produção industrial de desenvolvimento e fabricação de insumos e medicamentos biotecnológicos de alta complexidade na cidade de Valinhos, em São Paulo.

A linha de produção será voltada para o desenvolvimento de medicamentos terapêuticos biotecnológicos para o tratamento de diversos tipos de câncer, doenças raras e doenças autoimunes, de acordo com o BNDES.

A Bionovis é uma empresa de biotecnologia farmacêutica.

"Com a aprovação do projeto, o BNDES contribui com a expansão da fronteira tecnológica brasileira e reduz a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da produção em território nacional de medicamentos de alto valor agregado, voltados para doenças graves, com pouco ou nenhum substituto", disse o presidente do banco de fomento, Aloizio Mercadante, em nota.