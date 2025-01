Bélgica demite técnico Domenico Tedesco após maus resultados

A Federação Belga de Futebol (RBFA) anunciou nesta sexta-feira (17) a demissão do técnico Domenico Tedesco no momento em que a seleção do país atravessa um período de crise profunda.

Eliminados pela França nas oitavas de final da Euro-2024, "os Diabos Vermelhos não corresponderam às expectativas", observou a federação.

Tedesco havia sido nomeado em fevereiro de 2023 para substituir Roberto Martínez, o treinador que liderou a "Geração de Ouro", que chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Depois de perder para a França na Eurocopa, a Bélgica voltou a ser batida duas vezes pela vizinha na Liga das Nações, por isso terminou em terceiro no seu grupo e terá que disputar uma repescagem em março, contra a Ucrânia, para não cair da categoria principal.

"Sempre tive orgulho de ser o técnico dos Diabos Vermelhos. Conquistamos grandes coisas juntos. Esta equipe está no início de seu desenvolvimento e vai causar sensação nos próximos anos. Desejo aos jogadores, incríveis funcionários da federação e torcedores o melhor do fundo do coração", afirmou o treinador em depoimentos divulgados pela federação.

Cinco membros da comissão técnica da Tedesco também foram demitidos.

A RBFA ainda não anunciou seu sucessor, mas os nomes de Rudi Garcia e Thierry Henry - que já foi auxiliar técnico na era Roberto Martínez - circulam na imprensa como candidatos ao cargo.

adc/pm/meb/aam/am

© Agence France-Presse