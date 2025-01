BC da China diz estar confiante de que pode manter o iuan estável

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que está confiante de que pode manter a taxa de câmbio do iuan "basicamente estável" em um nível "razoável e equilibrado".

A economia da China tem bases sólidas e um superávit razoável em conta corrente, enquanto os fluxos de capital internacionais do país estão equilibrados e as reservas cambiais são suficientes, disse o Banco do povo da China à Reuters.

Os participantes do mercado de câmbio se tornaram mais maduros e os departamentos reguladores têm mais experiência em responder a choques externos, disse o banco central, respondendo a um pedido de comentário da Reuters.