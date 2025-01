A Apple desativou uma de suas novas ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa, que fornece resumos de notícias, após encontrar erros depois de uma denúncia da BBC.

A gigante americana de smartphones começou a lançar seu sistema de inteligência artificial generativa "Apple Intelligence" neste inverno boreal (verão no Brasil), dois anos após a OpenAI lançar o ChatGPT, que conversa com usuários e produz conteúdo sob demanda.

Um dos novos recursos agrega e resume as notificações dos aplicativos multimídia para usuários de dispositivos recentes da marca, como o iPhone 16.

A ferramenta ficará temporariamente indisponível, informou a empresa na quinta-feira, mas deverá ser reinstalada após uma atualização.

Em dezembro, a Apple Intelligence (AI) sugeriu que o site BBC News havia publicado um artigo alegando que Luigi Mangione, preso após o assassinato em Nova York do CEO de uma empresa de seguro de saúde dos EUA, havia cometido suicídio.

"Luigi Mangione atira em si mesmo; mãe síria espera que Assad pague o preço; polícia sul-coreana revista o escritório de Yoon Suk Yeol (ex-presidente sul-coreano)", resumiu a AI, atribuindo esses relatos à BBC News, que nunca escreveu que Luigi Mangione "atirou em si mesmo".

O suspeito do assassinato do empresário havia acabado de ser preso na Pensilvânia e ainda está vivo.

A emissora pública britânica reclamou com a Apple. Com a atualização de quinta-feira, os usuários que optarem por receber resumos de notificações de outros aplicativos verão um aviso de que o recurso ainda está em desenvolvimento e pode conter erros. E a fonte do texto ficará em itálico, para diferenciá-lo de outras notificações.

A empresa californiana apresentou o Apple Intelligence pela primeira vez em junho. Uma de suas decisões gerou surpresa: apesar de seu compromisso com a confidencialidade dos dados ? um de seus pontos fortes ? a Apple fez uma parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT em certas funções e em sua assistente de voz Siri.

O Apple Intelligence oferece aos usuários de dispositivos recentes acesso a novas ferramentas, como criar emojis para suas imagens ou melhorar o texto de suas mensagens.

Os usuários do iPhone 16 podem apontar a câmera para o ambiente e fazer perguntas à máquina.

Desde o sucesso do ChatGPT, Google, Microsoft, Meta e outras empresas embarcaram em uma corrida rápida para implementar a IA generativa, com modelos cada vez mais impressionantes, mas também alguns que cometem erros.

No ano passado, uma versão do modelo da Google recomendou que os internautas usassem cola nas pizzas.

