Ações europeias têm maior sequência de ganhos semanais em quase cinco meses

Por Shashwat Chauhan e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias encerraram esta sexta-feira com saldo positivo, beneficiando-se de uma valorização generalizada, impulsionada pela queda nos rendimentos dos títulos públicos e por dados econômicos animadores da China, com o índice pan-europeu STOXX 600 registrando sua quarta alta semanal consecutiva.

O STOXX 600 fechou a sexta-feira em alta de 0,69%, aos 523,62 pontos, e registrou um ganho de mais de 2% durante a semana, alcançando sua quarta semana consecutiva de avanços -- a mais longa sequência de ganhos desde 26 de agosto do ano passado.

A maioria dos setores foi negociada em alta, com os mais sensíveis aos juros, como o de construção e o industrial, impulsionando o índice, com alta de 1,6% e 1,5%, respectivamente.

Enquanto isso, dados mostraram que a inflação ao consumidor da zona do euro em dezembro ficou em linha com as expectativas.

Frank Elderson, membro do Banco Central Europeu (BCE), disse que a redução de juros ainda não terminou, mas o momento e o tamanho de qualquer flexibilização futura da política monetária ainda não estão determinados, informou o jornal holandês Het Financieele Dagblad.

Os rendimentos dos títulos alemães de referência da zona do euro estavam a caminho de sua primeira queda semanal desde o início de dezembro de 2024.

A confiança dos investidores recebeu um impulso adicional do desempenho econômico da China, alinhado com a meta do governo de crescimento de 5% para o ano anterior.

Isso também impulsionou o setor de recursos básicos, que subiu 2%. [MET/L]

O único setor no território negativo foi o de saúde, que caiu 0,8%. O Barclays disse que estava cauteloso com relação aos produtos farmacêuticos e ciências da vida europeus, prevendo um primeiro semestre desafiador.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,35%, a 8.505,22 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,20%, a 20.903,39 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,98%, a 7.709,75 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,25%, a 36.267,63 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,64%, a 11.916,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,07%, a 6.563,75 pontos.