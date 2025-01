Pernambuco tem segundo acidente de quadriciclo com morte em uma semana

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher de 43 anos morreu após um acidente de quadriciclo no litoral sul de Pernambuco.

O que aconteceu

Maria Isabel do Nascimento estava no veículo com o namorado quando o quadriciclo caiu de uma ribanceira. A queda aconteceu na quinta-feira (16) quando o casal seguia da cidade de Tamandaré para Rio Formoso, onde ela morava.

Os dois foram levados ao hospital, mas a morte de Isabel foi constatada na unidade de saúde, segundo a Polícia Civil. Em nota, o órgão informou que o caso foi registrado pela 43 DP de Palmares.

Estado de saúde do namorado de Isabel não foi informado. O homem de 30 anos deu entrada com "múltiplos ferimentos", segundo a polícia.

Outro acidente com quadriciclo deixou adolescente morto nesta semana no litoral sul de Pernambuco. No sábado (11), Rafael Monteiro de Cavalcanti Melo, 17, sofreu um acidente na Praia dos Carneiros, foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.