A Hora volta com a análise dos temas mais importantes da semana

A Hora não chegou a parar, mas voltou. Me explico: Thais Bilenky e José Roberto de Toledo haviam deixado programas gravados para o período em que tiveram merecidas férias, mas hoje voltaram pra valer, comentando as notícias mais importantes da semana. No cardápio, está a lavada que o governo tomou da oposição no caso do Pix, o problema de comunicação do Executivo, a guinada dos bilionários a favor de Trump (e as consequências do anúncio da Meta), as distorções geográficas causadas pelas emendas parlamentares e o fenômeno João Fonseca.

Em tempo: já que mencionei as edições de fim de ano de A Hora, aproveito para recomendar veementemente as duas edições em que Bilenky e Toledo conversam com o cientista político Fernando Limongi e o economista Leonardo Weller. Os dois episódios podem ser vistos aqui e aqui.

A Hora desta semana pode ser visto na íntegra aqui (no pé da página) e neste link do YouTube ou ouvido no seu streaming de áudio preferido.

